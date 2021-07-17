В Тобольске отремонтируют 78 участков ливневой канализации

78 участков ливневой канализации отремонтируют в Тобольске до октября 2021 г. 30% работ уже выполнено.

Промывка ливневой канализации завершена, начались ремонты, в том числе и проблемных участков. В этом сезоне планируется отремонтировать шесть самых проблемных участков. Это те территории, где требуется либо замена труб, либо устройство дополнительных дождеприемных колодцев, пишет "Тюменская область сегодня".