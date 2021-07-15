В Тюмени пройдут мероприятия к 90-летию Фармана Салманова

К 90-летию со дня рождения советского и российского геолога-нефтяника, первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова в Тюмени пройдет серия спортивных и творческих мероприятий.

В воскресенье, 25 июля, в 12 часов на спортивной площадке Гилевской рощи состоится турнир по футболу, а в 14 часов – турнир по нардам.

В субботу, 31 июля, на площадке у Южного пруда будет дан старт соревнованиям по волейболу среди дворовых команд города.

С 14 июля по 2 сентября пройдет семейный конкурс творческих работ по нескольким номинациям: "Открытие месторождения. Рисунок", "Открытие месторождения. Поделка", "Портрет Фармана Салманова", "Дары тюменской нефти. Инфографика", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Фарман Салманов родился в селе Морул Шамхорского района Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский индустриальный институт по специальности техник-геолог. Более 30 лет проработал в Западной Сибири. Фарман Салманов стал первооткрывателем и участником открытий на тюменском севере более 150 месторождений нефти и газа. В 1987 году он переехал в Москву на должность первого заместителя министра геологии СССР. До последних дней Салманов занимался поиском и разведкой нефти и газа в Республике Калмыкия.