Тюменских школьников научат собирать 3D-принтер

Два образовательных курса "Соревновательная робототехника" и "Сборка 3D-принтера" подготовили для тюменских школьников. Занятия стартуют 19 июля.

Бесплатные летние интенсивы для учащихся разработал областной Центр робототехники и АСУ. По данным от Тюменского образовательного канала, занятия в очном формате будут проходить в центре на улице Республики, 142.

Программа обучения предусматривает занятия в аудитории, а также самостоятельную работу, пишет "Тюменская область сегодня".