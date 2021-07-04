Тюменских школьников научат собирать 3D-принтер

Два образовательных курса "Соревновательная робототехника" и "Сборка 3D-принтера" подготовили для тюменских школьников. Занятия стартуют 19 июля.
Бесплатные летние интенсивы для учащихся разработал областной Центр робототехники и АСУ. По данным от Тюменского образовательного канала, занятия в очном формате будут проходить в центре на улице Республики, 142.
Программа обучения предусматривает занятия в аудитории, а также самостоятельную работу, пишет "Тюменская область сегодня".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru