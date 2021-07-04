Тюменских школьников научат собирать 3D-принтер

15:29 04 июля 2021
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kvant.dm-centre.ru

Два образовательных курса "Соревновательная робототехника" и "Сборка 3D-принтера" подготовили для тюменских школьников. Занятия стартуют 19 июля. 

Бесплатные летние интенсивы для учащихся разработал областной Центр робототехники и АСУ. По данным от Тюменского образовательного канала, занятия в очном формате будут проходить в центре на улице Республики, 142. 

Программа обучения предусматривает занятия в аудитории, а также самостоятельную работу, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: робототехника , школьники
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