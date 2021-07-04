Жители нижнетавдинского Заболотья поставили прививки от COVID-19

12:52 04 июля 2021
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Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Жители отдаленного села Кускургуль Нижнетавдинского района поставили прививки от коронавируса. Вакцину "Спутник-V" им доставили на вездеходах, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. 

"Можно сказать, для нас это своего рода приключение, – рассказала врач-терапевт Елена Люлина. – Добраться до людей, практически лишенных сообщения с внешним миром. Привезти вакцину, поставить прививки. Защитить от болезни, которой, в отличии от людей, рейсовые автобусы не требуются. Начинаешь острее чувствовать свою нужность, как врача".

В селе Кускургуль живут около сотни человек. Прививки поставили те, у кого не было медотвода. Через три недели медики проведут ревакцинацию. 

Теги: вакцинация , коронавирус , медицина
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