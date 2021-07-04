В Голышмановском округе скорректированы планы по ремонту дорог

Дополнительные средства на ремонт дорожной сети выделены Голышмановскому городскому округу. Из областного бюджета поступят средства на ремонт еще трех переулков, сообщил заместитель главы Олег Швецов.

"Также отремонтируем два участка на разбитой дороге по улице Пономарёва. Отдельным контрактом предусмотрено строительство и ремонт трех участков тротуаров в местах с интенсивным движением пешеходов. Будет выполнен ремонт съездов к частному дому в поселке Голышманово и Дому культуры в деревне Черемшанке. По всем обозначенным объектам контракты уже заключены. В ближайшее время подрядчик приступит к работам", - уточнил он.

В этом году построят два с половиной километра дорог в щебеночном исполнении на одиннадцати улицах сел и деревень округа. К работам подрядчик планирует приступить в начале июля, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".