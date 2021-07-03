Врачи призывают не пренебрегать флюорографией

43 тысячи жителей Ялуторовска и Ялуторовского района должны пройти флюорографию в 2021 году. Как рассказал рентген-лаборант флюорографического кабинета областной больницы № 23 Данил Буйнаровский, исследование позволяет выявить заболевания на ранних стадиях.

"В год мы выявляем около десяти пациентов с новообразованиями в легких. Всех их направляют к онкологам для дополнительных исследований и постановки диагноза. У части пациентов опухоли оказываются доброкачественными, другие своевременно начинают лечить рак легких. В таких случаях для ремиссии и даже выздоровления важен каждый месяц", - сказал он.

Для удобства жителей деревень из ОБ № 23 в Ялуторовский район ежедневно выезжает передвижной флюорограф, сообщает департамент здравоохранения Тюменской