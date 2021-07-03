Тюменцы могут подать заявку на Всероссийский форум "Территория смыслов"

Фото: официальная группа "Форум «Территория смыслов» во ВКонтакте

Первая смена "Голос поколения" Всероссийского форума "Территория смыслов" стартует 5 июля. Тюменцы могут зарегистрироваться на треки: "Россия — страна возможностей", "Работать в России", "Политика: Новые вызовы" и "Служение Отечеству". Форум пройдет в Солнечногорске Московской области.

Очной площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Солнечногорске. Вторая смена "Голос поколения" пройдет с 13 по 19 июля, она станет точкой взаимной интеграции проектов "Россия – страна возможностей". На третью смену "Работать в России" тюменцы смогут попасть с 21 по 27 июля.

Четвертый трек "Политика: Новые вызовы" станет доступен с 29 июля по 4 августа, где участники будут обсуждать современные методы ведения внешней и внутренней политики.

Направление "Служение Отечеству" для тех, кто хочет укрепить патриотический актив и выстроить долгосрочную траекторию взаимодействия, пройдет с 6 по 12 августа.

Дедлайн подачи заявки на все треки — неделя до начала. Максимальное количество участников, которые могут присоединиться к мероприятиям, составляет 350 человек. Стать частью команды могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет, пишет "АиФ - Западная Сибирь".