Индивидуальный подход к речевым проблемам в детском центре "Ступеньки"

Фото: детский центр "Ступеньки"

Нарушение речи у детей – актуальная проблема современного времени. Многие малыши начинают говорить позже, неправильно произносят звуки. На фоне нарушения фонематического слуха у школьников появляются проблемы с правописанием.

Можно заниматься дома, водить к логопеду. А есть такой необычный формат, как интенсивные занятия в детском саду речевого развития "Ступеньки".

О том, как проходят занятия с детьми, и какие методы помогают справиться с трудностями, рассказала логопед детского сада Ирина Олеговна Чистякова.

- Чем подход в детском саду "Ступеньки" принципиально отличается от обычных занятий у логопедов?

- Многие логопеды во всем придерживаются плана постановки звуков. Его главная проблема – он не гибкий. Малыши же все разные, а план – одинаковый. В "Ступеньках" мы приветствуем индивидуальный и даже нестандартный подход, используем комбинированные методики. Занятия проходят так, чтобы максимально помочь ребенку. Коррекция речи происходит быстрее и эффективнее.

- А как достигается эта эффективность в вашем детском саду?

- Мы подходим к проблеме со всех сторон. На индивидуальных встречах логопед занимается коррекцией звуков. После этого воспитатели занимаются с ребенком в течение дня, закрепляя результат. Если требуется, подключаем нейропсихолога, активно используем мозжечковую стимуляцию. Таким образом, в нашем саду за постановкой и ежедневной отработкой звуков следят сразу несколько педагогов!

- Часто ли Вы устраиваете мини-занятия для детей не по расписанию, а потому что видите, что сейчас ребенку это нужно?

- Да, такое бывает. Особенно если это детки с каким-то сложным диагнозом. Если вижу, что возникают трудности, то забираю их к себе на занятия чаще. Обычно по расписанию стоят два занятия в неделю. А я, бывает, забираю ребят на занятия и каждый день. Прорабатываем столько, сколько нужно, чтобы устранить проблему.

- Что включают в себя занятия со логопедом в "Ступеньках"?

- Индивидуальные занятия начинаются с логопедического массажа. При необходимости я делаю еще и массаж верхнего плечевого пояса, у меня есть соответствующее медицинское образование. После этого идет артикуляционная гимнастика. Сама постановка звука чаще всего происходит с использованием вспомогательных средств, например, логопедического шпателя. Когда звук поставлен, мы продолжаем работать над его автоматизацией.

В программу для деток постарше мы подключаем профилактику дисграфии. Также раз в неделю дополнительно проводим подгрупповые занятия с детьми без нарушений звукопроизношения. Здесь идет общее развитие речи: мы учимся создавать рассказы, слышать вопросы и отвечать на них. Все это тонко вплетено в образовательный процесс. И логопед, и воспитатели, и психологи в комплексе работают над чистотой и красотой речи.

В детском саду "Ступеньки" речевому развитию детей уделяют особое внимание. С опытными специалистами ваш ребенок точно сможет справиться со всеми трудностями! Записывайтесь на экскурсию в детский сад, задавайте интересующие вопросы и обеспечьте своему ребенку лучшее развитие!

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