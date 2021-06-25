В Тюмени велосипедист выплатит компенсацию сбитой пенсионерке

15:05 25 июня 2021
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Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с 28-летнего местного жителя крупной суммы денег в пользу пожилой тюменки.

Инцидент произошел днем 21 июля 2020 года. Мужчина на велосипеде сбил 65-летнюю  женщину на пешеходном переходе напротив дома № 163/1 по улице Широтной. Пострадавшей диагностировали переломы костей таза, что является средней тяжести вредом здоровья. 

Согласно п.24.8 Правил дорожного движения велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

В марте 2021 года женщина обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском о возмещении морального вреда и расходов на лечение.

24 июня суд рассмотрел дело и вынес решение о взыскании с ответчика в пользу тюменки более 265 тыс. рублей в счет возмещения  морального вреда и расходов на лечение.

Теги: материальная компенсация
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