Красноармейца Герасимова из Омутинского района захоронили на родине

В Омутинском районе Тюменской области прошла торжественно-траурная церемония прощания и погребения красноармейца Герасимова Афонасия Степановича, погибшего в годы Великой Отечественной войны в районе д. Давыдово Старорусского района Новгородской области. С 1942 года он считался пропавшим без вести, но в октябре 2020 года останки красноармейца были обнаружены поисковиками под Старой Руссой, в "Рамушевском коридоре".

В ходе эксгумации останков был обнаружен смертный медальон с запиской, по которой удалось установить личность нашего земляка, красноармейца Герасимова Афонасия Степановича.

ГЕРАСИМОВ Афонасий Степанович, красноармеец, 1914 года рождения, уроженец д. Усть-Ламенка Голышмановского р-на Омской обл., призван в 1941 году Голышмановским РВК. Последнее место службы: 1274 сп 384 сд. Дата выбытия: 15.04.1942. Причина выбытия: пропал без вести. Родственники: мать Герасимова Акулина Васильевна.

Летом 1941 года Афонасий Степанович покинул родную Усть-Ламенку и отправился на фронт. Вместе с тысячами своих земляков-сибиряков он попал в 384 стрелковую дивизию, в 1274 стрелковый полк. На фронт его провожали отец и мать – Степан Петрович (1877-1956) и Акулина Васильевна (1879-1958), а также братья и сёстры. Жены и детей у Афонасия Степановича не было.

Спустя 80 лет Герасимов Афонасий Степанович похоронен на Шабановском кладбище рядом с могилой сестры Тихоновой Анастасии Степановны. В торжественной обстановке племяннице бойца Галине Васильевне Барабановой были переданы личные вещи красноармеца, найденные при проведении поисковых работ.