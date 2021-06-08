Пропавший паспорт тюменца нашелся на мусоросортировочном заводе в другом городе

Жителю Тюменской области вернули паспорт, о пропаже которого он не догадывался. Документ мужчины нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске. Полезные компоненты на этом заводе отбирают из коммунальных отходов, доставленных из Тобольска, а также Тобольского, Уватского и Вагайского районов.

Молодой человек был очень удивлен звонку работников "Тюменского экологического объединения": он не выезжал в Тобольск и даже не заметил пропажи. Как документ оказался среди мусора – не известно, тюменец предположил, что причиной могла стать детская шалость.

"Такие находки мы всегда передаём в правоохранительные органы, но иногда нашим работникам удаётся разыскать хозяина. В этот раз владельца паспорта нашли через родственников из его родной деревни", – сообщила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Шансы найти что-то на конвейере МСЗ специально крайне малы, все такие находки – дело случая. В компании пояснили, что это возможно только если потерянные документы сохранились при транспортировании в мусоровозе в приемлемом виде и не повредились. Тогда работники завода могут заметить их на этапе ручной сортировки при отборе полезных материалов.

На предприятии рассказали, что удалось вернуть и водительское удостоверение жителя Оренбурга, о котором СМИ сообщали ранее. Как оказалось, в Тюменской области оренбуржец был лишь однажды, забирал груз из Тобольска. Пропажу он заметил не сразу и не ожидал, что документ получится вернуть.