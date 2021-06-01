Тюменцев проконсультируют насчет требований к застройщику и прекращения права собственности

В июне тюменский Росреестр проведет три телефонных консультаци

10 июня на вопросы, связанные с установлением требований к застройщику, ответит начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-50.

17 июня вопросы, связанные с государственной регистрацией прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от такого права, разъяснит заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Екатерина Безбородова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

24 июня на вопросы о прекращении обременения с электронной закладной ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Татьяна Кониловская.

"рямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-75-60.