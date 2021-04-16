В Тюмени три десятка водителей лишили водительских прав по медицинским показаниям

Прокуратура города Тюмени провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки выявлено 34 лица, имеющих водительские удостоверения различных категорий, при этом страдающих алкоголизмом или зависимостью от психостимуляторов.

Так, житель Тюмени состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом зависимость от опиатов и имел водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "B". Другому мужчине был выставлен диагноз "пагубное употребление алкоголя", но у него тоже было водительское удостоверение с категорией "В".

Прокуратура города направила в суд административные исковые заявления о прекращении у граждан права на управление транспортом. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решения суда исполнены.