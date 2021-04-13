В новых домах от Страны Девелопмент ключи получили почти 2000 семей

По итогам 2020 года компанией Страна Девелопмент было сдано 151,4 тыс. кв. м жилья и коммерции, а также 16,9 тыс. кв. м паркинга. Девелопер успешно адаптировался к условиям проектного финансирования, реалиям пандемии, а также уделял особое внимание гибкой продуктовой политике.

Во многих проектах застройщика за последний год была достроена часть домов. Так, например, в жилом комплексе "Квартал на Московском" сдано 2 дома, в проекте "Звездный" завершено строительство одного дома, а в комплексе "Европейский берег" готово целых три здания и один из подземных паркингов.

Интересно отметить, что многие дома были сданы в эксплуатацию с опережением сроков строительства. Два дома в проекте "Квартал на Московском" введены в эксплуатацию на 9 месяцев раньше заявленного срока. В проекте "Европейский берег" девелопер также сработал на опережение – один из домов был построен на полгода раньше, остальные два – на 9 месяцев.

"Мы стремимся строить проекты нового уровня, в которых будет создана комфортная среда, продуманная до мелочей, развитая инфраструктура и качественное благоустройство. Только за прошлый и половину текущего года в наши проекты заселилось 1874 семьи, и мы уверены, что в будущем сможем осчастливить в несколько раз больше новоселов, - коммерческий директор "Страна Девелопмент" Александр Гуторов – Мы прекрасно понимаем, что сейчас покупатель хочет получить не просто квадратные метры, а максимальный комфорт и удобство за свой бюджет. Поэтому стараемся предлагать множество вариаций планировочных решений, уделяя особенное внимание их эргономике, наполнять комплексы необходимыми социальными объектами: детские сады, школы, пешеходные бульвары, а также постоянно расширять нашу продуктовую линейку. Более того, мы внедрили сервисы онлайн сделки, электронной регистрации, безопасные счета и мобильное приложение для дольщиков и жителей, чтобы не только облегчить процесс проведения сделки, но и получать обратную связь от наших клиентов".

Страна Девелопмент – это девелоперская компания полного цикла, реализующая крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости. За 13 лет работы на российском рынке земельный банк компании составил 277,6 Га, а объемы строительства превышают отметку 994 тыс. кв. м. Девелопер активно реализует проекты в Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.