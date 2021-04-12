"Градостроитель" переходит на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирус

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", на базе которого феврале 2020 году был развернут первый в России коронавирусный обсерватор, возвращается к работе по основному профилю.

После обязательной санобработки центр начнет прием пациентов на рабореабилитацию после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Здесь же будут восстанавливаться больные, тяжело перенесшие ккоронавируси нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

В области продолжает работу 9 коронавирусных госпиталей, рассчитанных на 1 тыс. койко-мест. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%, сообщили в ОперШтабе.