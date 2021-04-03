Численность населения Тюменской области в 2020 году увеличилась на 6 тыс. человек

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Численность населения Тюменской области в 2020 году увеличилась на 6 тыс. человек. По данным на 1 января 2021 года в области проживают 1 млн 543 тыс. человек.

В первом месяце нового года в регионе родилось 1 тыс. 426 детей. Это на 96 новорожденных меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Всего за 2020 год было выдано 18 тыс. 928 свидетельств о рождении.

В январе 2021 года в регион переехало 3 тыс. 372 человека, основная часть – 2 тыс. 883 человека – из других регионов России. Из стран СНГ прибыло 455 граждан, из стран дальнего зарубежья – 34, сообщает "Вслух.ру".