Два новых ФАПа открыли в Юргинском районе по нацпроекту

Новые ФАПы открыли в селах Володино и Лабино Юргинского района в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Медпомощь в них получат 750 человек, в том числе более 100 детей.
По словам фельдшер Володинского ФАПа, они смогут помогать на месте гораздо большему числу пациентов, особенно при экстренных состояниях до прибытия скорой – при инсультах, желудочно-кишечных кровотечениях, коронарном синдроме.
"Сейчас у нас появились и пульсоксиметры для определения уровня насыщения артериальной крови кислородом. Эти простые приборы в период пандемии коронавируса приобрели особую важность в диагностике и профилактике дыхательной недостаточности", - говорит она.
Новые модульные медицинские учреждения являются структурными подразделениями Областной больницы №11 Голышманово, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".
"В фельдшерско-акушерском пункте местные жители смогут не только измерить давление, сдать анализ на сахар, сделать электрокардиограмму. Также здесь по графику будут принимать выездные бригады узких специалистов и проходить профилактические осмотры и диспансеризация", – рассказал главный врач ГБУЗ ТО "Областная больница №11" Алексей Белов.
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