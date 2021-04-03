150 ишимских школьников станут участниками проекта "Обучалка"

16:24 03 апреля 2021
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мультицентр «Моя территория» Ишима ВКонтакте

150 учащихся с 8 по 11 класс из 15 школ Ишима станут участниками проекта "Обучалка".  За два месяца они узнают, как оперативно генерировать задачи, развивать навык насмотренности и создадут новые идеи по благоустройству города. 

Старшеклассники познакомятся с креативом на примерах телевизионных и интернет-шоу: "ЧБД", "Лапенко", "Ургант". Рассмотрят техники и приемы по выработке новых идей: "Мозговой штурм", "Техника Уолта Диснея", "Метод ассоциаций". 

На практике школьники попробуют в игровой форме разработать уличные эскизы стрит-артов, которые могли бы реализовать совместно с региональными или приглашенными экспертами, рассчитают стоимость и определят важность арт-объектов для Ишима. 

Серия событий приурочена к проекту "Обучалка по креативному мышлению" в рамках форума "ПрофВох", сообщает "Мегатюмень"

Теги: креатив , школьники
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