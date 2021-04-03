На форуме "УТРО-2021" пройдет семь тематических треков

форум "УТРО" (архив)

Форум "УТРО-2021" пройдет в Салехарде по семи тематическим трекам с 3 по 9 июля. Участниками станут 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет со всего УФО.

Треки распределены по регионам: "Урал экологичный" — Ямал, "Урал цифровой" — Свердловская область, "Урал туристический" — Ямал, "Урал образовательный" — Челябинская область, "Урал урбанистический" — ХМАО, "Урал творческий" — Тюменская область, "Урал исследовательский" — Курганская область.

Представители Тюменской области в рамках своего трека организуют TikTok House — юмористический и образовательный быстрый мобильный контент; VOD House — концепции, идеи и презентации питчинга для киноплатформ; Doc House — документальные фильмы, сериалы и проекты для соцсетей и платформ. На этих направлениях участники научатся создавать клипы, скетчи, подкасты, пилотные серии для киноплатформ. Вместе с экспертами молодые люди создадут творческие продукты и получат обратную связь о дальнейшей реализации, сообщает Moi-portal.ru.

Регистрация на форум "УТРО-2021"здесь.