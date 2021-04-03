Ишимские детские сады отвечают всем требованиям пожарной безопасности

13:41 03 апреля 2021
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администрация Ишима во ВКонтакте

В Ишиме все 18 детсадов на сегодня имеют современную и теплую обшивку, отвечают всем требованиям пожарной безопасности. 

По информации ИА "Тюменская линия", последним объектом в плане утепления и приведения в нормативное состояние стал детский сад №10. Его внешние стены обшили металлокассетами желтого и оранжевого цветов, заменили эвакуационные лестницы. 

По словам главы города Федора Шишкина, следующий этап – это благоустройство территорий детсадов.

Теги: детский сад , противопожарная безопасность
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