Ишимские детские сады отвечают всем требованиям пожарной безопасности

В Ишиме все 18 детсадов на сегодня имеют современную и теплую обшивку, отвечают всем требованиям пожарной безопасности.
По информации ИА "Тюменская линия", последним объектом в плане утепления и приведения в нормативное состояние стал детский сад №10. Его внешние стены обшили металлокассетами желтого и оранжевого цветов, заменили эвакуационные лестницы.
По словам главы города Федора Шишкина, следующий этап – это благоустройство территорий детсадов.
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