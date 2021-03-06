В экстремальном забеге "Стального характера" приняли участие более тысячи человек

Экстремальный забег "Стальной характер | Холод" прошел в Тюмени на базе отдыха "Кулига-парк" в эту субботу. Участие в нем приняли более тысячи человек из разных городов России. Более 150 спортсменов-любителей ради забега специально приехали к нам из Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Некоторые участвовали семьями.

Для участников было подготовлено больше 25 препятствий, среди которых разного рода барьеры, подъемы, бастионы и многое другое. Экстремальный забег рассчитан на людей разных возрастов и разной физической подготовки, поэтому организаторы предложили на выбор 4 дистанции – 3, 5, 7 и 9 км. Все забеги были разделены на несколько потоков с целью соблюдения необходимых антиковидных мер.

Организатор проекта и депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов отметил, что это настоящий праздник для всех любителей спортивных мероприятий:

Сейчас забег проходит практически после годового перерыва. Зимний формат "Стального характера" мы проводим один раз в году и только в Тюмени. Поэтому это особенное событие с уникальными трассами. А самые новые, необычные, экстремальные препятствия будут присутствовать на дистанции 9 километров.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин отметил, что регион гордится проектом "Стальной характер". Он является одним из федеральных лидеров в сегменте любительских беговых мероприятий и реализуется уже 7 лет Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области в лице регионального департамента по спорту и дополнительному образованию.

Один из самых опытных участников, 64-летний Петр Шаравин, пробежал 5 км трассы, по его оценке, средней тяжести. Он бежал вместе со своей командой – сыном и внуком. Тюменец отметил, что для него особенно важна атмосфера спортивного праздника, которая вдохновляет и дает стимул двигаться вперед.