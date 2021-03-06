Музей Победы приглашает тюменцев на онлайн-праздник в честь 8 Марта

Праздничную онлайн-программу, посвященную Международному женскому дню, подготовил Музей Победы. Интернет-пользователи смогут посмотреть исторические ролики, мастер-классы и праздничный концерт на сайте музея.

8 марта музей расскажет о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Зрители узнают о подвигах летчицы Валентины Гризодубовой и первой в СССР женщины-водолоза Нины Соколовой, героизме юной подпольщицы Зины Портновой и испытаниях, через которые прошла маленькая Ангелина Эглит.

На мастер-классах акварельной живописи и сухой пастели онлайн-гостинаучатся рисовать букеты тюльпанов и сирени.

Завершится программа праздничным видеоконцертом. Для посетителей сайта Музея Победы выступят Руслан Алехно, Дина Гарипова, Марк Тишман, Валентина Бирюкова. Интернет-посетители услышат песни о весне, любви и прекрасных женщинах: "Самая", "Сердце не на месте", "Колыбельная" (Мамина ладонь), "Песня вольная", "Если бы не ангелы", "Под прицелом" и другие, сообщили в пресс-службе Музея Победы.