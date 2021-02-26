В Тюмени состоится всероссийская олимпиада школьников по физике и математике

15:06 26 февраля 2021
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Заключительные туры всероссийской олимпиады школьников по физике и математике в 2021 году пройдут в Тюменском индустриальном университете.

В последнем туре Всероссийской олимпиады по физике, который пройдет с 29 марта по 4 апреля, примут участие более 440 школьников, которые приедут в Тюмень. На звание победителей и призёров олимпиады по математике, которая пройдет с 16 по 24 апреля, претендует более 540 детей.

Всероссийская олимпиада школьников – главная и наиболее престижная олимпиада страны. Она включает четыре этапа, проводится сразу по всем предметам обязательной школьной программы. Победители и призеры заключительного этапа получают привилегии при зачислении в профильные вузы.

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