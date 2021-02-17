В Нижнетавдинском районе задержали подростка на грузовике

На дорогах Тюменской области усилен контроль за соблюдением ПДД водителями грузовиков. Вчера автоинспекторы проверили 656 грузовиков и выявили 161 нарушение правил дорожного движения.

Так, в Нижнетавдинском районе за рулем грузовика задержан 17-летний подросток. У молодого человека не было водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, подросток был отстранен от управления машиной, грузовик поместили на спецстоянку.

Двумя грузовиками управляли люди, не имеющие права управления транспортом. В селе Казанском автоинспекторы остановили грузовик, двигающийся по дороге общего пользования без света фар и без тахографа. При проверке выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортом, он был лишен его в Республике Казахстан за пьяную езду.