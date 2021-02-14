Мастер-класс: как быстро сделать классную валентинку

Мастер-класс по созданию валентинки провели во Дворце творчества и спорта "Пионер" в рамках акции "14 февраля с пользой".
Валентинки – это символы нежных чувств, любви и преданности. Вариаций для их создания масса: их можно сделать серьезными и торжественными, либо смешными и прикольными. Посмотрите, как можно сделать валентинку за пять минут:
Для изготовления открытки потребуется по листу картона и цветной бумаги, ножницы, простой карандаш и клей-карандаш.
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