В Тобольске проведут год памяти Семена Ремезова

В Тобольске 2021 год объявлен Годом Ремезова – выдающегося сибиряка, который вошел в историю России как картограф, а также архитектор, строитель, историк и писатель. В рамках 320 летия со дня окончания работы Ремезовым над "Чертежной книгой Сибири" пройдет череда памятных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ряд знаковых событий будут проходить на протяжении всего года. С февраля по декабрь состоится фотомарафон "Я и Ремезов" для популяризации мест Тобольска, связанных с жизнью и творчеством Семена Ремезова. С 15 февраля откроется выставка-персоналия "Ремезов - патриот Сибири".

С 15 по 19 февраля пройдет викторина, посвященная жизни и творческому наследию великого земляка. 20 февраля запланирована экскурсия в рамках акции "Памятники должны говорить" у памятника Семену Ульяновичу, пишет "Тюменская область сегодня".

С инициативой приурочить 2021 год памяти Семена Ремезова выступила к. и. н. Людмила Останина, ее поддержал Исторический совет города. Отметим, что великий русский энциклопедист проживал в Тобольске в XVII веке.