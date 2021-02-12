Железная память о войне: в позвоночнике Игната Артеменко два осколка после обстрела на Одере

Российское военно-историческое общество (РВИО) изучило архивные материалы биографии ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который является потерпевшим по делу о клевете со стороны Алексея Навального.

Согласно архивным данным, Игнат Сергеевич Артёменко родился в селе Виляховка (Белорусская ССР, Могилёвская область, Быховский район). Об этом сообщает Рамблер.

С декабря 1943 года Игнат воевал в партизанском отряде №810 Белорусского штаба партизанского движения, а после, после того как приписал себе два лишних года, был официально призван в Красную армию в декабре 1944-го и направлен в 251-й запасной стрелковый полк, где проходил службу в должности стрелка.

С марта 1945 года — разведчик 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии.

В ночь с 19 на 20 апреля 1945 года началось форсирование реки Одер. Артёменко получил задание вместе с разведчиками форсировать второй "рукав". "В ходе выполнения боевого задания вместе с группой разведчиков попал под обстрел, был тяжело ранен в ногу и позвоночник, отправлен в медсанбат, затем — в госпиталь, где сделали операцию по удалению осколка из ноги. Два осколка остались в позвоночнике, операцию делать не стали во избежание тяжёлых последствий", — сообщили в РВИО.

Как рассказал RT Игнат Артеменко, от этих осколков до сих пор звенят рамки металлоискателей. В дальнейшем из-за заболеваний, связанных с ранением, он получил статус инвалида Великой Отечественной войны.

cdni.rt.com

В сентябре 1945 года был выписан из госпиталя и назначен на должность заведующего складом 86-го санитарно-эпидемиологического отряда 65-й армии Северной группы войск. С января 1952 года руководил хозчастью в учебно-испытательном авиаполку академии имени Жуковского (Москва), а в январе 1955 года назначен адъютантом к начальнику академии имени Жуковского.

На портале "Подвиг народа" можно найти данные о полученных Игнатом Артёменко наградах. Среди них медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." и Орден Отечественной войны II степени. "Человек, получивший медаль "За победу над Германией", явно во время войны был военнослужащим либо участником партизанского движения", — подчеркнул в беседе с RT специалист Музея Победы Александр Михайлов.

Отметим, летом прошлого года блогер Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и других участников видеоролика RT, посвящённого предстоящему голосованию по поправкам к Конституции, назвав "продажными холуями" и "предателями". Позднее некоторые сторонники несистемной оппозиции и СМИ даже усомнились в том, что Артёменко, вообще был партизаном и принимал участие в Великой Отечественной.