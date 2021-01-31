Тюменцев приглашают познакомиться ближе с династией Колмаковых

Интерактивная выставка о Главной конторе пароходства по рекам Западной Сибири проходит в интернете на сайте контораколмакова.рф. Ее посетителям предлагают пройти тест на знание династии Колмаковых.

Главную контору пароходства по рекам Западной Сибири основал в 1895 году купец Антон Колмаков. В этом здании сейчас находится тюменский мультицентр "Контора пароходства".

Пользователям предстоит вспомнить, какой религии придерживалась семья, сколько футбольных полей могло бы поместиться в их владения и как Антон Васильевич назвал свои пароходы. Справа от ответов публикуется статистика, показывающая, сколько пользователей выбрали тот же вариант.

На сайте также можно познакомиться с информацией о здании мультицентра с момента его строительства. Текст сопровождают вырезки из газеты "Тобольские губернские ведомости", воспоминания потомков, семейное древо и даже сам анимированный Колмаков, пишет "Вслух.ру".

Антон Васильевич Колмаков родился в 1844 году в деревне Ялуторовского уезда. Основой будущего легендарного состояния семьи Колмаковых стала покупка отцом Антона Васильевича земельного участка – по нашим меркам это 58 гектаров.