Две тюменские семьи получили медали к 70-летию супружеской жизни

11:33 29 января 2021
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В 2020 году органами ЗАГС Тюменской области памятными медалями к юбилеям супружеской жизни поощрено 460 семейных пар. Из них, в связи с 50-летием —349 пар, 55-летием — 37, 60-летием — 63, 65-летием — 9, 70-летием — 2.

Медаль и благодарственное письмо губернатора вручаются супружеским парам, проживающим в Тюменской области после обращения в орган ЗАГС по месту жительства.

С момента учреждения памятной медали в Тюменской области поощрено 1807 семейных пар.

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