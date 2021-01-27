Поддержка жителей Тюменской области поможет увековечить память Михаила Либермана

Фото: Союз биатлонистов России

Региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" при поддержке ветеранов спорта нашего региона выступили с инициативой установить на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" памятник Михаилу Либерману – родоначальнику и идейному вдохновителю тюменского биатлона, человеку, который посвятил всю свою жизнь развитию физической культуры и спорта Тюменской области.

Напомним, что невосполнимую утрату в лице Михаила Исааковича наш регион понес в декабре 2020 года.

Мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный работник физической культуры и спорта Тюменской области, - Михаил Либерман ушел из жизни на 84-м году. Благодаря его опыту, наставничеству, многолетнему труду в историю тюменского спорта вошли имена спортсменов мирового уровня - Луиза Носкова, Павел Вавилов, Галина Куклева, Ольга Мельник.

12 февраля исполнится 60 лет со дня зарождения биатлона в Тюмени. Эта дата связана с выступлением в 1961 году на зональных соревнованиях первой региональной команды под руководством Михаила Исааковича.

Памятник Михаилу Либерману представит собой скульптурную композицию в виде спортсмена в биатлонной экипировке. Местом расположения монумента высотой 2,3 метра из бронзы или латуни выбрана территория центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", на базе которого уже в ближайшее время планируется проведение ежегодных всероссийских соревнований по биатлону памяти М.И. Либермана.

"В последние годы в Тюмени наблюдается очень хорошая нужная традиция по сохранению памяти о наших земляках, по возрождению интереса к краеведению Тюменской области. Популяризируется замечательная сказка Петра Ершова, благодаря проекту "Великие имена России" аэропорт "Рощино" теперь носит имя уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, ежегодно мы чтим память тюменских ветеранов и героев ВОВ. И это правильно! На мой взгляд, такого же внимания достойны и герои тюменского спорта. Нам есть, кем и чем гордиться, и подрастающее поколение спортсменов должны знать и помнить историю развития тюменского спорта, его основателей и героев, чтобы равняться и стремиться стать лучше! Обращаюсь ко всему спортивному сообществу нашего региона - спортсменам, тренерам, болельщикам, сотрудникам отрасли спорта и физической культуры, ко всем неравнодушным жителям Тюменской области - в наших с вами силах увековечить память достойнейшей личности Михаила Исааковича Либермана. Ведь когда мы говорим о заслугах и достижениях тюменского спорта, мы обязаны знать, помнить и чтить память тех, кто стоял у его истоков", - обратилась за поддержкой президент Олимпийского совета Тюменской области, сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Луиза Носкова.

Каждый желающий может внести на счет Региональной общественной организации "Олимпийский совет Тюменской области" добровольные пожертвования, которые будут направлены на создание и установку скульптурной композиции.

Реквизиты организации: Получатель: РОО "Олимпийский Совет Тюменской области"

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В назначении платежа: добровольные пожертвование