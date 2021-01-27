Житель Сорокинского района убил волка с бешенством

В конце декабря прошлого года у жителя деревни Жидоусово Сорокинского района произошла встреча с волком. Дикий зверь забрел на личное подворье селянина и подрал овец. Хозяин расправился с животным, но и сам пострадал. Волк поцарапал его за ногу.

Мужчина сразу обратился в Сорокинскую больницу за медицинской помощью. Сотрудники приемного отделения обработали небольшую ссадину и в целях профилактики бешенства назначили антирабическую вакцину. Позднее исследование подтвердило, что у волка было бешенство.

"Кроме самого пострадавшего мужчины антирабическую вакцинацию назначили еще двум контактным людям, которые помогали спасать овец. Бешенство — смертельно опасно для человека. Специфического лечения нет, и только своевременная вакцинация убережет от опасного заболевания и сохранит жизнь пострадавшему", — рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Областная больница №4".

"За мою медицинскую практику, а в медицине я 36 лет, такое – чтобы дикий зверь укусил человека — на нашей территории произошло впервые. Чаще всего за медицинской помощью обращаются по поводу укусов собак, кошек, крыс", — рассказывает Елена Рябошапко, главная медицинская сестра районной больницы.

Сегодня все три жителя села чувствуют себя хорошо.