Мастер-класс для тюменской молодёжи проведут преподаватели легендарной "Щуки"

Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина проведут и Фонд "Живая классика" уникальный бесплатный мастер-класс для творческой молодёжи Тюменской области. Встреча состоится 26 января в 15:00 в Точке кипения в Технопарке (2 этаж) ул. Республики, 142.

Лучшие специалисты в области актерского мастерства, техники речи и режиссуры готовы провести с подростками в Тюмени онлайн-занятие. Мэтры сцены научат юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займутся с ними отработкой дикции и движений. После занятия у подростков будет возможность пообщаться с педагогом и задать ему вопросы.

Знания школьники смогут использовать при подготовке к Х юбилейному сезону Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". Также полученный опыт пригодится старшеклассникам и при поступлении в любой театральный вуз.

Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК "Просвещение", компании "Норникель", Театрального института имени Бориса Щукина, глав всех регионов РФ.