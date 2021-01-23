Тюменцы могут помочь пожилым людям через "Щедрую витрину"

Социально значимый проект "Добро рядом 2.0." запускает современные форматы помощи пожилым людям. Получить поддержку станет проще – тюменцев старшего поколения приглашают "заглянуть" в виртуальную благотворительную лавку.

"Щедрая витрина" – это еще одна возможность найти доступную помощь, не выходя из дома. Фото необходимых вещей, предметов быта, средств реабилитации от благотворителей и неравнодушных жителей-соседей теперь размещаются в новой вкладке официальной группы фонда "Старшее поколение" в социальной сети "ВКонтакте".

Каждый, кто попал в сложную жизненную ситуацию и нуждается в улучшении жизненных условий, может изучить каталог, сделать выбор и обратиться к координаторам проекта. Волонтеры обработают заявку и доставят добрую посылку на указанный адрес абсолютно бесплатно.

Также на веб-ресурсе будут представлены творческие работы подопечных фонда: картины, произведения прикладного искусства и многое другое. Организаторы предлагают всем желающим изучить "Щедрую витрину" и приобрести понравившееся изделие, обменяв его на символическое пожертвование, которое будет направлено авторам креативных экспонатов.