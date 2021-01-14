Тюменцы запустили в соцсетях видеоролики о проблемах подростков

пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

"Нетрудные подростки" — это серия из пяти видео с тюменскими практикующим психологами. Они рассказывают об актуальных проблемах в жизни подростка и дают рекомендации родителям о том, как легче пережить этот период. Ролики можно посмотреть в группе Киберпатруля Тюменской области во "ВКонтакте".

Из видеороликов можно узнать:

♦ как понять, стал ли ребенок жертвой травли или сам является агрессором?

♦ как определить, есть ли у подростка вредные привычки, и как с ними бороться?

♦ как вернуть мотивацию к обучению у младших и старших школьников после долгого перерыва?

♦ как подростки выбирают друзей и почему их может тянуть в плохие компании?

♦ из-за чего подростки могут отстраняться от родителей и почему это нормально?

Темы для роликов выбраны на основе самых актуальных проблем, с которыми сталкиваются подростки. Нам было важно посмотреть на них с позиции родителя, чтобы рассказать, чем взрослый может помочь своему ребенку во время взросления", — отметила руководитель Медиацентра молодежной политики Александра Оверченко.

Экспертами видеороликов выступили семейный психолог Елена Караберова, практикующий психолог Ольга Гусарова, Системный семейный терапевт Наталья Иванцова, психолог-профориентолог Алевтина Липатникова, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.