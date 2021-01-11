Студенты ТюмГУ могут с 1 марта возобновить обучение в стенах вуза

Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и не будут введены дополнительные ограничительные меры, планируется, что второй семестр в Тюменском госуниверситете начнется 1 марта в обычном формате, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

С 11 января студенты университета продолжают учиться дистанционно В режиме онлайн состоится и зимняя сессия. Она пройдет в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. Сроки сессии у студентов разных курсов различаются, но основная масса экзаменационных мероприятий придется на февраль.