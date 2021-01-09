Молодые тюменцы подвели итоги года в видеоролике

Фото мультицентра "Контора пароходства"

Видеоролик об итогах и уроках 2020 года сняли молодые тюменцы. В проекте приняли участие пространства "Космос", "Контора пароходства", "Моя территория" в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Студенческий совет Тюменской области, "Медиаполис" и Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

В видеоролике молодые люди рассказали об онлайн и офлайн событиях ушедшего года, какие произошли изменения в проведении мероприятий из-за ситуации с коронавирусом и какие возможности пространствам открыли онлайн-площадки. А также поделились приобретенными уроками и лайф-хаками.

Отметим, молодежные пространства региона за 2020 год провели 795 онлайн- и 631 офлайн-мероприятие. Тюменцы получили поддержку в размере около 95 млн рублей на грантовых конкурсах.

В течение года пространства использовали новые технические и организационные приемы. Так в видео представлены фрагменты выставки на подъемных кранах "Высокое искусство" мультицентра "Контора пароходства". Показаны фрагменты образовательных онлайн-марафонов и онлайн-кинофестиваль им. Квентина Карантино, которые прошли в период самоизоляции. Совместный проект пространств — афиша онлайн-событий "Лучше дома" признана одной из самых успешных практик в УФО по работе с молодежью во время пандемии. В видеоролике запечатлели восьмиметровый стрит-арт в поддержку врачей, пишет "Мегатюмень".