80 тысяч рублей может получить молодежь на реализацию проекта

19 октября стартует марафон социального проектирования "Батл идей". Молодые люди презентуют свои проекты, поучаствуют в образовательных сессиях и интенсивах. Победители получат финансовую, ресурсную и методическую поддержку на реализацию инициативы. Узнать подробности и подать заявку на марафон можно в сообществе "Мультицентр “Моя территория”" во ВКонтакте до 18 октября.

Принять участие могут потенциальные и состоявшиеся молодежные лидеры, которые стремятся получить дополнительное финансирование на реализацию действующих проектов или инициативы, направленные на масштабирование своих сообществ. На событии тюменцы приобретут навыки проектирования и воплотят в жизнь социально значимые инициативы.

Участники смогут посетить серию событий, в числе которых: питчинг "Прожарка идей" на котором участники презентуют свои проекты продюсерам марафона. В дальнейшем они будут помогать молодым людям с их проектами.

Для погружения в систему тиражирования проектов будет организована образовательная сессия "Кейсы, которые вдохновляют". Тюменцы познакомятся с крупными проектами, а также посетят серию генераций идей и мастер-классов от региональных и федеральных экспертов, сообщает КП-Тюмень.

— Одна из задач марафона — новый взгляд на масштабирование проектов. В "Батле идей" мы предлагаем молодежи региона совершенно новую механику работы. Социальные продюсеры помогут участникам вывести свои инициативы на новый уровень, способствуя их широкому распространению. А сами тюменцы освоят навыки проектного управления, — рассказала Валерия Кривоногова, руководитель проекта "Батл идей".