Тюменцы вернулись со Всероссийского форума "ШУМ"

18 тюменцев приняли участие в четырех образовательных программах для медиаспециалистов Всероссийского образовательного форума "ШУМ" платформы Росмолодежь.События: пресс-секретарей, пиарщиков, журналистов, копирайтеров, фотографов, видеографов, дизайнеров, маркетологов и других. Один из них также презентовал и успешно защитил свой грантовый проект.

Тюменка Войтович Виктория, участница образовательной программы форума "ШУМ.Блогинг и производство", стала победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты". На выигранные 380 тысяч рублей она реализует свой проект "Интеллектуальные решения: студенты и бизнес в действии". Он направлен на развитие и продвижение технологий искусственного интеллекта.

— Это был поистине уникальный опыт! На этом форуме царит атмосфера творчества, где каждый может реализовать свой потенциал, и это невероятно вдохновляет! Например, я попробовала себя в жанре StandUp, чего никогда бы не сделала, если бы не "ШУМ". Подобные мероприятия дают нечто большее, чем просто знания. Это место, где завязываются полезные связи, рождается крепкая дружба и открываются двери к новым проектам и возможностям. Участие в "ШУМе" — это шанс испытать свои силы и по-новому взглянуть на свои идеи и даже на карьеру. На таких событиях собираются люди, объединенные общими целями и идеями, а самое главное — добрые люди! — поделилась Виктория Войтович.

К своему проекту девушка планирует привлечь студентов и предпринимателей, которые стремятся получить практические навыки работы с современными технологиями. Студенты смогут работать над реальными бизнес-кейсами под руководством опытных специалистов, развивая ключевые навыки, необходимые для успешной карьеры. Предприниматели же не только узнают, как оптимизировать процессы в своем бизнесе, но и получат возможность использовать разработки студентов для автоматизации бизнес-процессов, - сообщает Мегатюмень.

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