Онлайн-подача заявления нотариусу станет доступна для тюменцев

Тюменцы смогут подавать заявления через единую информационную систему в Федеральную нотариальную палату в форме электронного документа с 29 декабря. Документы необходимо будет заверить электронной подписью.

Онлайн-подача заявлений будет осуществляться на портале Госуслуг, через сервис "Личный кабинет заявителя ЕИС" или веб-сервис ЕИС. Юрисконсульт консультационного пункта по защите прав потребителей в г. Ишиме Валентина Плесовских сообщила, что заявителю потребуется заполнить специальную форму и приложить все необходимые документы в электронном виде. одо всеми ставится электронная подпись. После на почту придет размер платы за услугу и реквизиты для перечисления суммы. Если в течение пяти дней не оплатить услугу, документы вернутся к на почту без рассмотрения, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Обратиться за бесплатной юридической консультацией и узнать подробности о новой госуслуге можно по тел. 567-990 доб. 3722, 3723 или на горячей линии 68-48-94.