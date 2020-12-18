Услуги Областного офтальмологического диспансера признаны лучшими в регионе

Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»

Областной офтальмологический диспансер стал лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" в 2020 году. Медицинское учреждение получило высшую награду сразу по пяти представленным категориям в номинации "Услуги для населения".

Звание лауреата присудили Областному офтальмологическому диспансеру за проведение сквозной и послойной кератопластики в амбулаторных условиях, хирургическое лечение центральных разрывов сетчатки с применением тромбоцитарной массы, лазерной коррекции зрения. В число лучших вошли программы комплексного профилактического обследования (CHECK-UP). Также награды удостоена офтальмологическая помощь в целом.

Отметим, победители в конкурсе вправе маркировать товары и услуги знаком конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" - высшим знаком в области качества на территории Тюменской области, зарегистрированным Роспатентом.

"В нашем учреждении используются самые современные методы диагностики, а высокотехнологичные операции позволяют добиться полной зрительной реабилитации даже при тяжелых диагнозах. Благодаря высокой квалификации и слаженной работе коллектива мы внедряем и применяем самое передовое оборудование по направлению "офтальмология". Победа в конкурсе "Лучшие товары и услуги Тюменской области" подтверждает наше стремление к оказанию медицинской помощи на максимально высоком уровне. А главным фактором успешной работы для нас остается благодарность и счастливые глаза пациентов, которые смогли увидеть мир во всех красках", – отметил и.о. главного врача ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", врач-офтальмолог высшей категории, хирург Леонид Протопопов.

Награды победителям вручал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров. Торжественная церемония состоялась 15 декабря с соблюдением всех необходимых профилактических мер.

"Количество предприятий-участников конкурса и число заявок растет с каждым годом. В этом году, несмотря на пандемию, было подано на 36% заявок больше, чем в 2019 году. Выражаю благодарность руководителям за то, что в непростой обстановке удается сохранять предприятия, коллективы квалифицированных специалистов, выдерживать высокие стандарты качества", – отметил Александр Сидоров.

Всего в этом году в конкурсе участвовали 128 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые представили 353 вида товаров и услуг, в том числе 9 предприятий Югры. Для сравнения: в 2019 заявки подали 109 предприятий по 260 товарам и услугам.

Наибольшее количество участников было представлено в номинации "Услуги для населения" и "Продовольственные товары". На получение звания "Лауреатов" и "Дипломантов" в региональном конкурсе претендовали 85 видов услуг по различным направлениям: в сфере здравоохранения, образования, общественного питания, туристические и бытовые услуги.

При оценке экспертная комиссия учитывала динамику развития и объем оказания услуг, технологическую базу, отзывы потребителей, уникальность услуг для рынка.

Конкурс проводился при поддержке Правительства Тюменской области, организаторами выступали Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области и ФБУ "Тюменский ЦСМ".