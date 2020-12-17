Тюменцы могут принять участие в новогоднем розыгрыше от "Афиши Тюмень" и "Семейной стоматологии"

Фото: Афиша Тюмень

Афиша Тюмень совместно с "Семейной стоматологией" объявляет предновогодний розыгрыш (16+). Любой подписчик "Афиши" имеет возможность получить заветные призы. Будет три победителя.

За 1 место - профессиональное отбеливание зубов (по прайсу 18000 рублей).

2 место - профессиональная гигиена полости рта, которая включает в себя использование ультразвука + Air Flow + полировку эмали пастой DetartrineZ + покрытие защитным французским препаратом Fluakal (по прайсу 6000 рублей).

3 место - сертификат на 1 000 рублей.

Победители будут определены 25 декабря с помощью специального приложения.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и "Семейную стоматологию", отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Инстаграм. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные сертификаты.

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

"Семейная стоматология" расположена по адресам: ул. Д. Менделеева, 16, +7 (3452) 911-533; ул. Профсоюзная, 70, +7 (3452) 46-14-53. Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. В субботу с 10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.