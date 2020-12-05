Тюменские НКО примут участие в грантовом конкурсе

Гранты в размере до 800 тыс. рублей смогут получить некоммерческие организации Тюменской области в рамках конкурса "Сильнее вместе". Для участия приглашаются НКО, которые оказывают поддержку социально уязвимым группам жителей возрастной категории 18+ и способствуют формированию инклюзивной среды.

Конкурс проводит ассоциация грантодающих организаций "Форум доноров", основная задача организаторов - создать возможности для долговременного развития и укрепления финансовой устойчивости НКО и поддержать их в период пандемии.

В конкурсе могут принять участие организации, которые помогают людям с частичной или полной потерей мобильности, зрения, слуха, имеющим экономические, географические или культурные барьеры на пути к своей реализации в силу ограниченных ресурсов или стигматизации отдельных групп в обществе. Максимальный размер гранта — 800 тыс. рублей. Средства могут быть направлены на: оплату работы сотрудников, организационное развитие, формирование новых компетенций и навыков у персонала, создание новых социальных услуг и продуктов, приобретение необходимого оборудования и т.д.

Оценивать опыт НКО, результативность деятельности, прозрачность и информационную открытость предстоит экспертному жюри. При этом конкурс не привязан к конкретному региону, а потому позволит представить лучшие практики, способствующие развитию инклюзивного общества, сообщил исполнительный директор "Форума доноров" Александра Болдырева.

Заполнить заявку на участие нужно до 20 декабря. Реализация заявок-победителей пройдет в 2021 году, пишет ИА "Тюменская линия".