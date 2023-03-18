Два миллиона на музыкальную лабораторию получат тюменцы

По итогам первой волны грантового конкурса от Президентского фонда культурных инициатив денежную поддержку получила команда тюменской музыкальной лаборатории M'uzLab.

Пятьдесят музыкантов, звукорежиссеров, аранжировщиков и инструменталистов от 18 до 35 лет создадут 10 авторских песен. Также команда организаторов поможет разместить готовые материалы на стриминговых площадках.

Одно из новшеств пятой лаборатории — M'uzLab Junior. Это проект для юных музыкантов от 13 до 17 лет. В течение недели под руководством кураторов и наставников ребята будут учиться писать тексты и работать с аранжировкой. А в итоге получат готовый продукт — авторскую песню, которую опубликуют на музыкальных платформах.

"В прошлом году мы попали на первое место списка Forbes среди арт-резиденций страны. В этом году много планов: готовы работать и включаться еще больше. Хотим более качественно взаимодействовать с музыкантами: сотрудничать с фольклористами, например. Также будем искать новые звуки для создания песен", — рассказала Моi-pоrtаl.ru Сюзанна Иванова, руководитель лаборатории M'uzLab.