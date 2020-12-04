На CreativeMornings поговорят о биофилии и мгновениях

6 и 13 декабря тюменцев приглашают на CreativeMornings. Мероприятия пройдут в большом зале мультицентра "Контора пароходства".

Всех желающих ждет традиционная лекция-завтрак на тему, заданную Нью-Йорком, "Биофилия",еще одно событие в пройдет в коллаборации с "Шоу коротких историй".

6 декабря в 10:00 тюменцев приглашают на лекцию о биофилии. Спикером выступит Марина Кулакова, иллюстратор, создатель керамики на__мори, соавтор "Здесь маркета" и студии творчества для детей и взрослых "Ок.кружок". Она расскажет о красоте, которая кроется в несовершенстве, внимательности к жизни, работе с детьми и балансе. Зарегистрироваться можно по ссылке.

13 декабря CreativeMornings пройдет в коллаборации с городским событием "Шоу коротких историй" на тему "Мгновение". На встрече выступят 8 спикеров, они поделятся короткими историями из жизни и смогут ответить на интересующие зрителей вопросы.

Среди них — Лев Максимов, аспирант ТИУ, участник научно-популярных конкурсов и конкурсов инновационных проектов, Кристина Смирнова, ведущая телеканала "Тюменское время", Маргарита Посадских, продюсер, директор центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", Николай Смирнов, ведущий, педагог, актер театра, Дэвид Дюссо, фотограф, профессор Школы перспективных исследовании ТюмГУ, политолог. А также Алена Конева, шеф и директор бистро "Рыба пила (и ела)", Юлия Саначина, руководитель мультицентра "Контора пароходства" и фестиваля уличного искусства "Морфология улиц", и Максим Некрасов, дизайнер-модельер, основатель бренда одежды Baron Jacket.

Регистрация появится в группе проекта. Начало в 18:00.