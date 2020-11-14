Профессор РАН расскажет тюменцам, почему люди начали говорить

Лекция доктора филологических наук Светланы Бурлак "Появление языка: почему Homo начали разговаривать" пройдет в кафе "Среда" 21 ноября. Онлайн-трансляцию лекции, организованную в рамках "КонцептХаба", можно посмотреть в группе проекта "ВКонтакте".

Светлана Бурлак – лингвист-индоевропеист и профессор РАН, она занимается изучением тохарских языков, является автором более тридцати научных работ и статей Боль-шой российской энциклопедии. Также Светлана Бурлак изучает происхождение человече-ского языка. На лекции 21 ноября новый спикер проекта расскажет, почему наши предки начали разговаривать, каким был древний язык и как сильно он отличался от нашего.

"Мы предлагаем слушателям отвлечься от мировых новостей и узнать что-то новое", ‒ отметила руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.

Лекция начнется в 13:00 в кафе "Среда" (Герцена, 64). В связи с санитарно-эпидемиологическими нормами количество мест ограничено. Вход на лекцию для слушателей только в маске. Регистрация здесь.

"КонцептХаб" — это познавательные и бесплатные лекции для всех каждый желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке. Проект реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".