Тюменцев учат родственному уходу

В Тюмени при Областном геронтологическом центре продолжает работу консультационный центр "Родные люди". Своими знаниями в области ухода за маломобильными людьми с жителями области делятся специалисты.

На днях в рамках проекта состоялось открытие учебно-симуляционного кабинета. Там есть оборудование для отработки процесса кормления и выполнения гигиенических процедур, специализированная механическая кровать для лежачих больных и специальные приспособления и вспомогательные средства, которые помогают минимизировать пролежни и улучшить качество жизни лежачего больного.

Такой набор позволяет специалистам наглядно демонстрировать техники по уходу. Пройти обучение могут жители не только областной столицы, но и из муниципальных образований Тюменской области, занятые родственным уходом.

Чтобы записаться на обучение или получить консультационную поддержку, достаточно позвонить в колл-центр: +7 (952) 674-93-77.