"Космос" поддержит творческие инициативы тюменцев

Театральный центр "Космос" запускает прием заявок на участие в программе поддержки сообществ. Получить помощь в реализации проекта можно по 5 направлениям: продвижение, создание медиаконтента, печать полиграфии, гонорар и оплата приезда эксперта или запись трека. Проект продлится до 4 декабря.

Подать заявку могут творческие коллективы и жители Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет. Они могут претендовать на участие в одном из пяти направлений. Списки проектов, получивших поддержку, будут публиковаться еженедельно в группе "Космоса". Их выберет экспертная комиссия, опираясь на актуальность проекта и его соответствие направлениям деятельности театрального центра, сообщает Moi-portal.ru.

"Основная цель программы – вывод творческих проектов на новый уровень. Создавать их очень сложно, нужно постоянно держать фокус внимания, следовать определенным векторам. Бывает так, что у молодых создателей не хватает ресурсов или времени и сил, чтобы уделить внимание некоторым моментам подготовки проекта. Мы рады будем помочь им в этом", – поделился руководитель Театрального центра "Космос" Илья Титов.

Для участия в программе нужно заполнить заявку и отправить на почту grant.kosmos2019@gmail.com. Подробности - на космосцентр.рф.