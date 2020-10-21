Два проекта из Тюмени прошли в финал конкурса "Доброволец России"

Подошел к концу полуфинал Конкурса "Доброволец России". На конкурс было подано более 53 тысяч инициатив. В список финалистов из Тюменской области вошли два проекта.

Это проект "Театр — мы все" Веры Тухватуллиной в номинации "Молоды душой" и проект "Капитаны двора" Павла Притупы в номинации "Помощь детям".

20 октября стартует народное голосование за лучшие проекты конкурса "Доброволец России".

Проголосовать за региональный проект можно на портале dobro.ru до 13 ноября. Имена победителей конкурса "Доброволец России — 2020" станут известны в Национальный день добровольца — 5 декабря.