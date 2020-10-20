В Тюмени исполняют желания и мечты пожилых

В Тюмени продолжается осенний марафон "Азбука добра", который исполняет маленькие желания и большие мечты пожилых граждан. Более 200 из них уже получили подарки.

Тюменцы еще успевают поддержать проект. В списке пожеланий у бабушек и дедушек самые разное: кому-то нужен теплый плед, термос или свитер, а кто-то хочет оказаться за штурвалом корабля, спеть дуэтом с любимым певцом, провести день с профессиональным стилистом и даже сделать татуировку.

Волонтеры, соблюдая все необходимые меры предосторожности в рамках борьбы с распространением COVID-19, доставляют посылки до адресатов.

Принять участие в марафоне можно до 20 октября. Для этого необходимо зайти на сайт областного геронтологического центра, кликнуть на баннер "Азбука добра", выбрать из списка одно или несколько желаний пожилых людей и связаться с координаторами проекта по телефону (3452) 51-77-05.