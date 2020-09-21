Как переехать в новостройку раньше срока

Выбираете новостройку и хотите быть уверенными, что получите ключи от своей квартиры в сроки, указанные в договоре или даже раньше?

Тогда держите несколько советов, как выбрать такого застройщика.

Проверить темпы строительства

Проверьте историю строительства других проектов застройщика. Проследите сроки сдачи: были ли задержки, сдавались ли дома в срок, или есть тенденция заканчивать строительство раньше? Почти все надежные застройщики на официальном сайте публикуют отчеты о динамике строительства - посмотрите за какой период строят один этаж дома и сравните темпы строительства интересных вам проектов. Обратите внимание на количество строительной техники и рабочих на строительной площадке.

Убедиться лично

Если есть возможность, посетите строительную площадку лично. Там вы сможете наглядно увидеть, как строится ваша квартира. Чаще всего у застройщиков есть специальные часы посещения. Зайдите на страницы социальных сетей застройщика и почитайте, что пишут о компании и о жилых комплексах те, кто уже заселился.

Поинтересоваться финансированием

Скорость строительства напрямую зависит от финансирования. Поэтому проверяем есть ли у компании собственный капитал или стабильная банковская поддержка. Есть? Причин к задержке или сдвижению сроков нет. Узнать эту информацию можно, например, на сайте дом.рф. Если проекты кредитуют крупные банки, значит их тщательно проверяла служба безопасности. Помним и о том, что теперь с использованием эскроу-счетов, деньги дольщиков остаются застрахованными до окончания строительства.

Не забываем про качество

Скорость строительства не должна снижать качество постройки. Поэтому смотрим на то, какие технологии и материалы использует застройщик. Обычно эту информацию можно найти на сайте или запросить в отделе продаж у вашего менеджера. О тенденции развития компании расскажут профессиональные награды и участие в конкурсах регионального и мирового уровней. Об этом с гордостью пишут на сайте и в социальных сетях.

Считаем выгоду

Если берете квартиру для себя - заедете раньше срока, а значит сэкономите время и деньги, которые ушли бы на оплату съемной квартиры в ожидании сдачи дома.

Если инвестируете - все помнят, что цены на этапе сдачи дома выше, чем на старте продаж? А значит окупаемость своих вложений получите быстрее. Время - деньги.

Если вы владелец коммерческой недвижимости - быстрая прибыль. А именно: дом сдается раньше, жители заселяются быстрее, раньше налаживается трафик - а значит прибыль тоже не заставляет себя ждать.

У кого из застройщиков передовые темпы строительства?

Лидер на тюменском рынке по темпам строительства в монолитно-каркасном исполнении - компания “Страна-Девелопмент”. За 12 лет опыта для застройщика уже стало хорошим правилом сдавать дома в эксплуатацию раньше, чем указано в договоре долевого участия. В Звездном около 40% домов были сданы раньше планируемого срока на несколько месяцев, Европейский берег (дома Амстердам и Лиссабон) были сданы на полгода раньше.

Разберем сроки строительства на примере нового жилого комплекса Колумб от компании “Страна-Девелопмент”:

Начало строительства - март 2020

За окном сентябрь 2020. Заглянем на строительную площадку. За полгода:

подняли 13 этажей монолитных конструкций первого дома,

начали каменную кладку 1-3 этажа,

производится монтаж лестничных маршей,

уже забиты сваи под третий пятиподъездный дом жилого комплекса,

начались работы по строительству теплого 7-этажного паркинга с теплым переходом в дома. Кладут фундамент.

выполнены работы по основному заезду.

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Подробнее о проектах "Страна-Девелопмент" можно узнать по телефону (3452) 61-30-30 или на сайте https://strana.com/